Due furti in due notti nello stesso bar, ma al terzo ci sono i carabinieri

Al terzo furto arrestato un 18enne.

Due furti in due notti nello stesso bar nel quartiere Santa Croce a Trieste. La terza volta però ci sono i carabinieri ad aspettarlo.

E’ successo nei giorni scorsi e dopo il primo episodio la titolare aveva denunciato tutto ai carabinieri: delle persone si erano introdotte nel locale per asportare il contenuto del registratore di cassa. Episodio che si era ripetuto anche la notte seguente per un danno complessivo ammontante a 200 euro.

I carabinieri di Aurisina hanno avviato quindi le attività di indagini e predisponendo una serie di servizi di controllo nelle vicinanze dell’esercizio. Proprio durante uno di questi, i militari, appostati in abiti borghesi, hanno sorpreso un ragazzo nell’intento di aprire nuovamente il registratore di cassa. Intervenuti i militari hanno bloccato il giovane, un 18enne triestino, arrestandolo.

D’intesa con la Procura della Repubblica lo stesso è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del processo. Le indagini sono tuttora in corso per determinare l’eventuale responsabilità dell’arrestato anche in precedenti furti.