Violento incidente tra 5 auto: due feriti rimasti incastrati

L’incidente a Savogna d’Isonzo.

Incidente intorno alle 8 di questa mattina nel comune di Savogna d’Isonzo. Cinque le auto coinvolte nello scontro, avvenuto sulla strada del Vallone tra Gabria e Devetaki.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia, due ambulanze e, vista la dinamica importante, anche l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno operato in sinergia con il personale sanitario per liberare dalle vetture dei due feriti che una volta fuori dai propri mezzi sono stati presi in carico dai soccorritori. Le due persone sono state trasportate in ospedale a Gorizia con le ambulanze per lievi traumi.

L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la mesa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro. Per il tempo necessario ai soccorsi la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi