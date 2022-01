Ancora furti nel fine settimana in Friuli, portati via soldi e gioielli

I furti commessi in Friuli.

Sono due i furti commessi nel fine settimana in Friuli e denunciati ai carabinieri. Il primo è stato commesso a Basiliano. Forzando le finestre i ladri sono entrati nell’abitazione e si sono portati via soldi e gioielli per un valore complessivo di mille euro.

L’altro colpo è stato messo a segno, invece, a San Daniele nella serata di domenica. Anche qui, previa effrazione, i malviventi si sono introdotti nella casa, che hanno svaligiato di preziosi e contanti. Il bottino, in questo caso, è in corso di quantificazione.

