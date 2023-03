Forano gli infissi ed entrano in casa, doppio furto in Friuli

Spariti 3.500 euro da due abitazioni di Colloredo di Prato.

Doppio furto nella notte tra il 27 e martedì 28 marzo a Pasian di Prato, nella frazione di Colloredo. I ladri hanno colpito due abitazioni in via di Sotto e forando gli infissi sono riusciti ad introdursi in casa. Un modus operandi identico a molti furti avvenuti in questi mesi in Friuli e che non fa escludere si possa trattare della medesima banda.

Entrati nelle due abitazioni di un 50enne e di un 64enne hanno rovistato in tutte le stanze: dalla prima sono spariti circa 500 euro mentre nel secondo caso il bottino è stato di circa 3mila euro. Dopo la denuncia da parte dei proprietari, ora sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili, con l’aiuto delle telecamere della zona.