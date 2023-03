Auto si cappotta a Codroipo: donna resta incastrata priva di conoscenza

L’incidente in via Biasuzzo a Codroipo.

Incidente intorno alle 19 e 30 in via Biauzzo a Codroipo dove un’auto con due donne a bordo si è capottata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo.

Giunti sul posto in tempi rapidissimi i pompieri codroipesi hanno trovato l’autovettura capovolta sul tetto, una delle occupanti del mezzo era uscita autonomamente dal finestrino mentre l’altra occupante era incastrata nell’abitacolo priva di conoscenza. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la ragazza incastrata all’interno della vettura iniziando a praticare le prime manovre salvavita poi, dopo aver tolto lo sportello della macchina incidentata utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulici hanno estricato la ferita che è stata presa in carico dal personale sanitario giunto con un ambulanza e con l’elicottero sanitario.

Il personale medico infermieristico ha quindi preso in carico entrambe le persone ferite. Una è stata trasportata con l’ambulanza, con l’equipe del soccorso a bordo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie, per diversi traumi che ha riportato in più parti del corpo. L’altra donna è stata trasportata sempre nel nosocomio del capoluogo friulano, sempre con l’ambulanza, ma conferite non gravi.

L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri intervenuti.