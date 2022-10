I furti poi la fuga rocambolesca in auto, arrestato 40enne

Arrestato l’autore di diversi furti ai centri commerciali

Ruba nei centri commerciali, poi, all’alt dei Carabinieri, spinge sull’acceleratore e inizia la fuga in auto a 160 chilometri orari, imboccando contromano le rampe di accesso all’autostrada, sfondando le sbarre del telepass e speronando un camion.

Il rocambolesco inseguimento, iniziato nel parcheggio del “Tiare Shopping”, dove, insieme ad un complice, l’uomo aveva rubato in almeno quattro esercizi commerciali, si è concluso si è concluso a Palmanova nei pressi dell’area commerciale “Conforama”, dove la macchina, ormai inservibile dopo l’impatto con alcuni new jersey di cemento, si è definitivamente fermata. È così che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gradisca d’Isonzo, coadiuvati da quelli della Stazione di San Martino del Carso, nel pomeriggio del 29 settembre 2022 hanno arrestato per furto aggravato in concorso e resistenza, un cittadino italiano di 40 anni, il cui complice, invece, è riuscito a proseguire la fuga a piedi.

Le perquisizioni dell’autovettura e dell’abitazione del quarantenne hanno permesso di recuperare un cospicuo quantitativo di refurtiva costituita da capi di abbigliamento e accessori, telefoni cellulari, superalcolici, profumi e prodotti per la cura del corpo del valore complessivo di circa 25.000 euro.

Il risultato ottenuto è la conclusione di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, scaturita da analogo episodio verificatosi presso il “Palmanova Village” nello scorso mese di agosto.