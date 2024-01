Furti sullo Zoncolan, prese di mira anche le casse degli skipass

Ladri in azione nella notte scorsa sullo Zoncolan. Sono state prese di mira le casse di Promoturismo Fvg per la vendita degli skipass, insieme ad altri locali situati nelle vicinanze dell’hotel Enzo Moro.

Svuotate le casse di Promoturismo Fvg con il bottino che si aggira intorno ai 2500 euro, mentre i danni ai serramenti sono stati stimati in circa 10 mila euro. Non contenti di ciò, i ladri hanno fatto irruzione anche nell’hotel Enzo Moro, cercando di forzare la cassaforte, ma fortunatamente non ci sono riusciti.

Presa di mira anche la Zoncolan Ski Academy, situata nelle immediate vicinanze. Gli intrusi hanno asportato l’incasso della settimana, ammontante a circa 4 mila euro. Questo ennesimo furto si aggiunge a una serie di incursioni che hanno interessato la zona, coinvolgendo anche il noleggio sci e gli stavoli vicini alle piste.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili. Nonostante i danni subiti, le casse sono rimaste operative per garantire la vendita degli skipass, considerando grande l’affluenza di sciatori attesa per la giornata.