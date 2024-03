Entrano in casa e forzano la cassaforte: furto da 80mila euro

Il furto a Campoformido.

Grosso furto da 80mila euro in una casa di Campoformido. E’ successo ieri sera quando i ladri, forzando una finestra e sfruttando l’assenza del proprietario, si sono introdotti nell’abitazione di via dei Patriarchi.

Una volta all’interno, l ladri hanno messo in disordine ogni angolo alla ricerca di oggetti di valore. Poi sono andati in camera da letto e hanno forzato la cassaforte, sottraendo gioielli, oro e una somma considerevole di denaro contante, per un valore totale di circa 80mila euro.

Dopo aver messo le mani sul cospicuo bottino, i ladri sono fuggiti via senza lasciare traccia, lasciando il proprietario con l’amara scoperta al suo ritorno. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto.