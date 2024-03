La maestra Ginetta aveva insegnato per molti anni alle Marinelli.

Tarcento piange la scomparsa Ginetta Gloria Gregorutti Micossi, per tutti era la maestra Ginetta. Molto conosciuta in paese, per decenni aveva insegnato matematica e scienze alle scuole le elementari Marinelli.

Il suo approccio amorevole e la sua dedizione senza riserve hanno guadagnato le simpatie non solo degli studenti, ma anche delle famiglie e dei suoi colleghi. Oltre alla sua passione per l’insegnamento, Ginetta era stimata per la sua gentilezza e la sua disponibilità verso gli altri.

La sua assenza sarà profondamente sentita non solo nell’ambito scolastico ma anche nella comunità in generale. Lascia il marito, anch’egli un educatore impegnato e già coinvolto nell’amministrazione comunale, e il figlio, che porteranno avanti il suo ricordo e il suo legato. I funerali di Ginetta Gregorutti Micossi saranno celebrati martedì 12 marzo, alle 15, nel duomo di Tarcento.