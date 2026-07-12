Una borsa lasciata per pochi minuti sotto l’ombrellone è bastata per attirare l’attenzione di un uomo, che avrebbe approfittato dell’assenza della proprietaria per portarla via. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 65enne residente a Udine.



L’uomo è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Gli acquisti con la carta rubata

Secondo quanto ricostruito dai militari, nel tardo pomeriggio una donna aveva lasciato momentaneamente incustodita la propria borsetta sotto un ombrellone. Il 65enne ne avrebbe approfittato per impossessarsene.



All’interno della borsa, oltre ai documenti personali, si trovava anche una carta di credito, che sarebbe stata utilizzata poco dopo per effettuare alcuni acquisti, per un valore complessivo di circa 60 euro.



La vittima, accortasi del furto, si è immediatamente rivolta ai Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, presentando denuncia. Gli accertamenti avviati dai militari hanno permesso di risalire in breve tempo al presunto responsabile, successivamente segnalato all’Autorità giudiziaria competente. L’attività dei Carabinieri ha consentito anche di recuperare i documenti e la carta di credito, che sono stati restituiti alla proprietaria.

Controlli sulle spiagge anche in abiti civili

Il Comando Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, grazie al potenziamento dell’organico e dei mezzi disposto dal Comando provinciale di Udine a partire dal mese di giugno, garantisce una copertura del territorio 24 ore su 24 e sette giorni su sette.



I controlli vengono effettuati attraverso pattuglie ordinarie e militari in abiti civili. Questi ultimi sono impegnati in particolare nella vigilanza delle spiagge, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, come furti di borse, zaini, telefoni e altri oggetti di valore lasciati incustoditi.



Il Comando provinciale dei Carabinieri di Udine invita i frequentatori delle spiagge a non lasciare mai incustoditi borse, zaini o marsupi contenenti documenti, carte di pagamento, denaro, dispositivi elettronici e accessori di valore.