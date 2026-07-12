Le Frecce Tricolori hanno sorvolato nel pomeriggio di sabato 11 luglio il litorale di Lignano Sabbiadoro, richiamando l’attenzione di residenti e turisti presenti sulla spiaggia. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato il volo di prova in vista del “W Lignano Air Show 2026”, in programma domenica 12 luglio.

Le prove generali hanno permesso di mettere a punto le evoluzioni che saranno proposte durante lo spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lignanese. Gli aerei della Pan hanno attraversato il cielo sopra il mare, anticipando le coreografie acrobatiche e le scie con i colori del tricolore italiano che caratterizzeranno l’esibizione ufficiale.

Il programma del W Lignano Air Show 2026

La manifestazione aerea inizierà domenica alle 15.35 con l’apertura del Maf e il passaggio della bandiera affidato all’elicottero HH 139 AM del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Dalle 15.41 alle 15.53 è prevista l’esibizione acrobatica dell’Extra 300, pilotato da Augusti, seguita, dalle 15.53 alle 16.07, dalla dimostrazione dei quattro P2002 del Roma Fly Team.

Alle 16.07 sarà la volta dell’elicottero AW 169 della Guardia di Finanza, mentre dalle 16.20 alle 16.31 voleranno lo Spad XIII e il Fokker DR I della Jonathan Collection.

Nel programma trova spazio anche l’Airbus H145 D3 dell’Elisoccorso del Friuli Venezia Giulia, protagonista di una dimostrazione tra le 16.31 e le 16.37.

A seguire sono previste le esibizioni acrobatiche di due Yak 52 del Ttake Team, dalle 16.37 alle 16.49, e di due RV 8 del Crew RV 8, dalle 16.49 alle 16.59. Dalle 16.59 alle 17.12 si esibirà invece il CAP 231, pilotato da Pesenato.

Tra le 17.12 e le 17.25 è in programma una dimostrazione di soccorso, la Demosar, con l’elicottero HH 139 AM del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Le Frecce Tricolori chiuderanno lo spettacolo

Il momento più atteso arriverà alle 17.30, quando i dieci MB339 delle Frecce Tricolori entreranno in scena per l’esibizione conclusiva.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale proporrà le proprie spettacolari evoluzioni sopra il litorale di Lignano Sabbiadoro, colorando il cielo con le scie verdi, bianche e rosse e chiudendo il programma del “W Lignano Air Show 2026”.