ved. Allegra

di 97 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Esterina Bellina. Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe, Maria Grazia, Rossana, la nuora Rosa, il genero Daniele, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di ” S. Andrea” sabato 11 luglio alle ore 10:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:30



Al termine del Rito Esterina troverà riposo nel cimitero di Venzone.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì alle ore 19:45 presso la chiesa di ” S. Giacomo”.



Un Ringraziamento alla Sig.ra Vera, alle assistenti domiciliari Lorenza, Elisa e Suni, alle infermiere, al Dottor Uderzo, ai vicini per l’aiuto, la gentilezza e disponibilità.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 9 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290