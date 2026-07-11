Una navetta gratuita celebra i campioni di Sappada: centro più vivibile per l’estate

Una navetta dedicata ai campioni olimpici di casa accompagnerà residenti e turisti tra le borgate di Sappada per tutta l’estate. Il servizio di trasporto urbano gratuito, attivato dal Comune e operativo fino al 6 settembre, si presenta infatti con una veste speciale, personalizzata con le immagini di Lisa Vittozzi e Davide Graz, protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’iniziativa unisce la promozione della mobilità sostenibile a un omaggio ai due atleti, diventati simboli dello sport sappadino grazie ai risultati ottenuti ai Giochi olimpici.

L’omaggio ai campioni olimpici

A volere la personalizzazione del pullman è stato l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Silvio Fauner. “Abbiamo dedicato questa navetta ai nostri campioni, che con le loro tre medaglie olimpiche hanno portato a tredici il bottino olimpico degli atleti sappadini, confermando Sappada come Terra di Campioni – ha spiegato Fauner –. È il nostro modo per ringraziarli dell’orgoglio che hanno regalato alla comunità e, allo stesso tempo, offrire a residenti e turisti un servizio utile che permette di scoprire il paese in un modo più sostenibile”.

La navetta collega gratuitamente tutte le borgate di Sappada, con l’obiettivo di limitare l’utilizzo delle automobili private e contribuire alla riduzione del traffico, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Il nuovo assetto del centro

La giornata di oggi ha rappresentato anche il primo vero banco di prova per la nuova organizzazione della viabilità nel centro del paese. In occasione del fine settimana e dell’appuntamento con “Borgate in Festa”, organizzato dalla Pro Loco Sappada, numerosi residenti e visitatori hanno animato le vie del centro.

È entrata infatti in vigore la nuova regolamentazione della circolazione, che prevede la chiusura al traffico di un senso di marcia, lasciando maggiore spazio ai pedoni e rendendo gli spostamenti più sicuri e piacevoli.

Contestualmente sono state installate nuove panchine artistiche, vasi fioriti, insegne e altri elementi di arredo urbano, pensati per valorizzare il cuore del paese e rendere più accoglienti gli spazi pubblici.

Il sindaco: “Prime impressioni molto positive”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sappada, Alessandro De Zordo, che ha evidenziato come gli interventi rientrino in un progetto più ampio di riqualificazione del centro.

“L’obiettivo è rendere il centro di Sappada sempre più vivibile, sicuro e piacevole da frequentare – ha dichiarato il primo cittadino –. La riduzione del traffico, unita ai nuovi interventi di arredo urbano, va nella direzione di valorizzare il paese e migliorare l’esperienza di residenti e turisti. Le prime impressioni sono molto positive e questo ci incoraggia a proseguire nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del nostro territorio”.