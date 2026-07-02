Ved. Londero

di 97 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Vilma Rossi Ne danno il triste annuncio la figlia Annamaria, i nipoti Marco e Luca, Marina unitamente ai famigliari tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel duomo di ” S. Maria Assunta ” sabato 4 luglio alle ore 10:00 ove la cara Vilma sarà presente dalle 9:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli,

orari visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:00 – 9:20



Al termine del rito seguirà la cremazione. ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 3 luglio alle ore 19:45 ” in duomo ” a Gemona del Friuli.



Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del Distretto Sanitario di Gemona del Friuli, per l’assistenza prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 2 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290