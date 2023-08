Il furto a Lignano.

Furto questa notte a Lignano Sabbiadoro. Mentre una coppia dormiva, i ladri sono riusciti ad entrare nel loro appartamento, mettendo a segno un colpo da oltre 17 mila euro.

L’episodio è avvenuto tra l’1 e le 5 del mattino. Marito e moglie si trovavano in villeggiatura per pochi giorni nella rinomata località friulana, non si sono accorti di nulla. Il bottino è di oltre 17mila euro: i ladri infatti sono riusciti a portare via un orologio Rolex, monili in oro e circa 400 euro in contanti.

È stata la moglie, una 49enne di San Vito al Tagliamento, a scoprire il furto e ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lignano che stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili.