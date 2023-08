Furto di gioielli e Rolex a Lignano, arrestati i 2 responsabili

Dopo il furto i due sono stati trovati in una casa disabitata.

Sono stati arrestati ieri i due quarantottenni balcanici che poche ore prima si erano introdotti furtivamente all’interno di un appartamento a Lignano mentre le due occupanti, che stavano trascorrendo nella cittadina balneare un periodo di vacanza stavano dormendo.

Il tutto è accaduto tra l’una e le cinque di ieri, senza che le malcapitate se ne accorgessero. I malviventi si sono introdotti utilizzando strumenti di effrazione che portavano al seguito, senza apparentemente arrecare danni agli infissi.

Il bottino.

Al loro risveglio le due donne si sono accorte della mancanza di un orologio da polso Rolex Datejust in acciaio e oro con diamanti, un orologio da polso Cartier Santos in acciaio; un bracciale Chantellair, un anello in oro giallo con incastonata una perla nera; un anello in argento Chantellair e della somma di denaro contante che tenevano in un cassetto di un mobile.

L’arresto.

Dopo il primo stupore le due malcapitate hanno allertato tramite il numero unico di emergenza una pattuglia dei carabinieri che si è portata sul posto. Dopo avere effettuato i primi accertamenti trasmetteva le prime notizie utili anche agli equipaggi del Posto di Polizia impegnati nel pattugliamento della cittadina balneare che presso una abitazione disabitata ha fermato i due uomini autori del furto che avevano temporaneamente trovato rifugio nel tentativo di sottrarsi alle ricerche.

Al termine dell’attività frutto di una sinergica collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri finalizzata alla protezione della collettività, tutta la refurtiva è stata recuperata. I due autori sono stati portati in carcere ad Udine a disposizione dell’magistrato di turno.