Il furto messo a segno a Pozzuolo del Friuli.

Ladri in azione a Pozzuolo del Friuli, dove ignoti hanno messo a segno un furto nell’abitazione di una donna di 35 anni. I malviventi hanno agito tra le 12 e le 21 di giovedì 21 novembre: dopo aver forzato la finestra della casa, sono entrati e hanno rovistato fino a trovare i gioielli in oro che hanno portato via. Il bottino si aggira sui 3mila euro. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri di Mortegliano.