Il Natale nei quartieri di Udine: oggi si illumina Paderno.

Dopo l’accensione ufficiale in centro città, con lo scenografico videomapping dedicato al cosmo, ora tocca ai quartieri di Udine illuminarsi di Natale: il primo è Paderno, dove il ricco calendario di attività organizzate dalla Pro Loco Paderno per questo fine 2024 inizia oggi, sabato 23 novembre.

Il primo appuntamento prevede sabato pomeriggio dalle 15 in poi la Festa delle Castagne. Organizzata dal gruppo giovani della Pro Loco, nel cortile della sede in piazza Paderno 4., con caldarroste, bibite e giochi per tutti. Alle 18, alla presenza del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e di molte altre autorità, ci sarà l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie posizionate su tutte le strade che si affacciano sulla Piazza di Paderno Alle 20.30, nella chiesa parrocchiale, rassegna Fantasia di Voci con il coro gospel The Messenger Mass Choir.

Appuntamento poi domenica 15 dicembre per la festa di Babbo Natale a Paderno che quest’anno celebra la 25^ edizione. Ancora una volta ricchissimo il programma della giornata dedicata ai più piccoli con la presenza di moltissime scuole e la collaborazione di tutte le realtà associazionistiche di Paderno.