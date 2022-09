Furto in una ditta edile di Camino al Tagliamento

Furto a Camino al Tagliamento: i ladri hanno approfittato della chiusura del fine settimana per rubare in una ditta di edilizia del posto.

Tra sabato e domenica, infatti, ignoti hanno scassinato il portone e sono entrati nell’azienda portando via materiali e attrezzature edili, come trapani e levigatrici, per un valore di 10 mila euro.

Il furto è stato scoperto oggi alla riapertura ed è stato denunciato ai Carabinieri di Codroipo.