Furto nella notte al Friuli Doc.

Furto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre presso uno dei numerosi stand agroalimentari facenti parte della blasonata manifestazione Friuli Doc.

Collocato in Via Savorgnana, lo stand in questione è il “Sapori nelle Valli” , del quale fanno parte ben sedici aziende agricole, tra le quali quelle presenti alla manifestazione, “Berdussin salumi” di Pulfero, “Antico mulino Pussini”, “Giuditta Teresa gubane”, “Azienda agricola Valnatisone” di Mauro Pierig e “Gubana Cedarmas”.

Stando alle prime testimonianze, i ladri si sarebbero introdotti all’ interno dello stand durante la notte e avrebbero furtivamente sottratto dolci e salumi per un valore di 250 euro. La mattinata successiva, quando gli imprenditori hanno trovato il loro stand completamente aperto, hanno immediatamente dato l’allarme alla vigilanza che ha indirizzato questi ultimi alla stazione dei carabinieri più vicina per esporre formale denuncia.