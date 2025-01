Furto nel garage, sparite bici e attrezzature per 10mila euro

Furto a Remanzacco.

Inizio d’anno amaro per un 45enne di Remanzacco. Tra il primo e il tre gennaio, i ladri hanno preso di mira il garage dell’uomo in località Selvis, forzando la serranda basculante per introdursi nel locale e trafugare beni di valore.

La scoperta è stata fatta dal proprietario, che ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione locale: i ladri hanno portato via biciclette, materiale edile e attrezzature da giardino, per un valore complessivo stimato in circa 10mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.