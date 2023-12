Forzano la finestra ed entrano in casa: i ladri portano via 20mila euro

Il furto in una casa di Gemona.

Furto da 20 mila euro a Gemona. I ladri sono riusciti ad entrare in una casa in via Giovanni Griglio, forzando la finestra di una camera da letto con un piede di porco. Una volta all’interno, hanno svaligiato la dimora della proprietaria, una donna di 70 anni, portando via gioielli e altri oggetti per un valore stimato di oltre 20 mila euro.

La scoperta del furto è avvenuta quando la proprietaria è rientrata a casa. La signora ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. La banda ha frugato in tutte le stanze della casa, rubando tutti gli oggetti di valore che hanno trovato.

Furto anche a Latisana: spariscono 2mila euro.

Furto anche in un appartamento di Latisana. In questo caso, i ladri sono entrati manomettendo la porta d’ingresso. La refurtiva comprendeva collane e monili in oro per un valore di circa 2mila euro.