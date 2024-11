Nuovo furto a Latisana.

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Latisana, dove i ladri sembrano non voler dare tregua. Nella serata di giovedì 21 novembre, un nuovo furto ha colpito un’altra abitazione: dopo aver forzato una finestra, i ladri si sono introdotti nell’abitazione di una donna, portando via gioielli e denaro contante per un bottino di circa mille euro.

La proprietaria ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili. Il giorno precedente, mercoledì 20 novembre, sempre a Latisana, i ladri sono riusciti a rubare gioielli e un prezioso orologio Cartier.