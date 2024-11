Udine pronta a brillare per Natale: l’accessione delle luci oggi dalle 17 e 30.

E’ stata l’inossidabile icona Mariah Carey a lanciare l’acuto in vista dell’accensione delle luci natalizie di Udine. Nell’ultimo reel postato sui social del Comune di Udine è proprio la cantante americana, paladina di ogni colonna sonora di Natale che si rispetti con la sua “All I want for Christmas is you”, a chiamare a raccolta tutti con uno dei suoi celebri virtuosismi per il momento clou dell’inverno in città. Oggi alle 17.30 infatti il sindaco della città Alberto Felice De Toni, con il vice sindaco Alessandro Venanzi inaugurerà infatti la scenografia natalizia che quest’anno promette di essere più magica che mai. A fianco a loro ci saranno don Cristian Marchica, vicedirettore dell’Ufficio liturgico diocesano e il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan, che interverranno insieme al popolare presentatore Poma per cliccare sul tasto ON, attivando così la magia delle luci udinesi.

Bimbi a bocca aperta.

Dopo lo strepitoso successo dell’illuminazione dell’anno passato, che ha fatto sognare grandi e piccini nelle più importanti piazze della città, l’amministrazione comunale ha deciso di sorprendere ancora cittadini e turisti puntando su un vero e proprio effetto “wow”: non solo sono confermate le proiezioni architettoniche che hanno reso indimenticabile l’inverno scorso e avevano portato migliaia di selfie e scatti, ma l’ambito della scenografia natalizia si allargherà ulteriormente.

Sono 12 i luoghi dove saranno presenti le illuminazioni natalizie: alle proiezioni dello scorso anno su Loggia del Lionello, piazza Matteotti e Castello si aggiunge quest’anno la Biblioteca Joppi che sarà inaugurata proprio a fine dicembre. Ma una speciale veste natalizia caratterizzerà anche il palazzo comunale, piazza XX Settembre, piazza Garibaldi e in particolare la Scuola Media Manzoni e la stazione. Grazie alle 44 location illuminate in tutta la città, tra impegno diretto dell’amministrazione e opera dei comitati di borgo e associazioni di quartiere, ci sarà quindi la cornice ideale per vivere appieno il periodo natalizio. L’illuminazione terrà compagnia anche ai corridori notturni di Telethon, fino alle prime luci dell’alba.

Anche le porte medievali della città avranno un’aura differente. In particolare, Porta Aquileia verrà illuminata grazie al contributo di Arriva Udine, Credifriuli sosterrà l’allestimento di Porta Manin, mentre grazie a Bluenergy si accenderà Porta Villalta. La loro accensione è prevista per martedì 26 novembre.



Spazio a foto ricordo e scatti social anche in piazza Libertà dove ci sarà un allestimento speciale a sorpresa che come l’anno passato garantirà uno scenario inconfondibile, grazie anche ai 6 alberi di Natale che faranno da cornice. In piazzale Chiavris, dove una scritta di “AUGURI” a caratteri cubitali, lunga circa 15 metri troneggia per salutare gioiosamente chi arriva in città.

Gli alberi di Natale in città.

Gli alberi di Natale saranno invece 27 fra il centro storico e i quartieri. Gli alberi più grandi saranno accesi domani in via Lionello, di fronte al Comune, in piazza Duomo di fronte alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata, in piazza Matteotti, in piazza XX Settembre e in piazzetta san Cristoforo. Altri verranno posizionati in vari luoghi significativi della città: a San Paolo e Sant’Osvaldo, al Tempio Ossario, di fronte alla Chiesa di San Giuseppe, in piazza a Laipacco, in piazza ai Rizzi, di fronte al Museo Etnografico di via Grazzano, vicino alla Chiesa di San Rocco, nei pressi dell’ingresso dei Civici Musei in Castello, in piazza della Repubblica e al Parco Moretti.

L’inaugurazione.

Tutto pronto quindi per le grandi emozioni: si comincerà alle 17.30 in piazza Libertà, con i discorsi ufficiali e l’illuminazione dello spazio più suggestivo dell’intera città. Il tour poi passerà per Piazza Duomo e piazza Venerio con l’accensione delle luci sul palazzo della Camera di Commercio. Si passerà poi per via Lionello per accendere l’albero di Natale di fronte alla sede comunale vestita a festa. Ultime tappe piazzetta Marconi per la nuova biblioteca Joppi e poi il gran finale in piazza Matteotti con le proiezioni che abbracceranno la piazza a 360 gradi, su tutti e quattro i lati. E’ ancora mistero infatti il tema delle luci di quest’anno, ma il vice sindaco Alessandro Venanzi ha promesso di stupire tutti con una scelta creativa di grande impatto.

Ad accompagnare tutte le accensioni ci sarà il coro dell’università degli studi di Udine, che coinvolgerà il pubblico nei più celebri canti natalizi della tradizione internazionale.

“Questo è solo il primo passo” spiega Venanzi. “Abbiamo preparato una cornice emozionante che siamo sicuri creerà l’atmosfera migliore per godersi le feste. Ma abbiamo ancora tante novità: dal villaggio di Natale in piazza Primo Maggio agli eventi durante tutto il mese. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo spettacolo, dagli sponsor alle associazioni dei borghi, invito tutti gli udinesi e i friulani a venire in città per goderselo. Un’occasione per vivere i valori tradizionali del Natale ma anche per godere l’atmosfera gioiose delle feste, che come sappiamo portano momenti di aggregazione e anche di opportunità economiche per la città”.