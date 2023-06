Non dava sue notizie da giorni, anziano trovato morto in casa

L’anziano è stato trovato morto nel suo appartamento di Pordenone.

E’ stato trovato morto nella sua casa di via Montereale a Pordenone, Alfredo Polo Friz, 74enne che non dava più sue notizie da qualche giorno. Da quasi una settimana infatti i vicini del condominio non lo vedevano più in giro.

Originario di Giais di Aviano ed Ex dipendente dell’Electrolux oltre che appassionato membro del Cai, è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento nella serata di ieri, venerdì 2 giugno. Ad insospettire uno dei vicini una finestra dell’appartamento che era rimasta aperta.

Poco prima delle 20, due squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, insieme a due pattuglie della polizia, sono intervenute in fretta. I pompieri hanno inizialmente tentato di aprire la porta d’ingresso dell’appartamento, ma senza successo. Si è quindi deciso di usare l’autoscala e sfruttare la finestra aperta per entrare nell’abitazione.

Nella camera da letto, giaceva l’anziano, riverso sul pavimento. Dalle condizioni del suo corpo, sembrava essere deceduto da diversi giorni. Sul posto è giunto anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.