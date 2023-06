Venditore ambulante ruba il portafoglio di un turista e fugge

Il furto in via Tolmezzo a Lignano.

Furto da 600 euro a Lignano ai danni di un turista tedesco di 35 anni. L’uomo, venerdì pomeriggio, si era avvicinato ad una bancarella che vendeva braccialetti in via Tolmezzo.

Ad un certo punto il venditore ambulante ha strappato il portafoglio dalle mani del giovane ed è subito fuggito riuscendo a far perdere le proprie tracce. All’interno del portafoglio c’erano circa 600 euro in contanti. Il turista ha quindi denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno indagando per risalire al responsabile.