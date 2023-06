Malore alla guida sulla A28, anziano esce di strada e finisce contro il guard rail

L’anziano è stato trasportato in ospedale.

Un uomo di circa 75 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale sanitario dopo essere uscito con l’auto lungo l’autostrada A28. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Villotta di Chions, in direzione Portogruaro.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, verosimilmente per un malore, ed è andato a impattare contro il guard-rail a bordo strada. Nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno, transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo e hanno attivato i Vigili del fuoco.

La persona è stata presa in carico dal personale sanitario ed è stata trasportata all’ospedale di San Vito al Tagliamento in ambulanza in codice verde.