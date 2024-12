Nella mattinata di domenica 8 dicembre i carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno tratto in arresto il 53enne italiano B.R. e la coetanea M.L. cittadina rumena, entrambi residenti a Motta di Livenza, per un furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale Bai-Li Market di Prata di Pordenone.

La titolare del negozio nutriva da tempo sospetti sui due soggetti, che erano più volte entrati a fare acquisti con fare anomalo. Alle ore 09.30 circa di domenica, la titolare è stata contattata dalla madre dipendente dell’esercizio commerciale, la quale le riferiva della presenza dei due soggetti che si aggiravano all’interno del negozio con fare “sospetto”. A quel punto la titolare ha chiamato i Carabinieri di Prata che arrivavano sul posto e appuravano che i due avevano nascosto alcuni maglioncini e pantaloni del valore complessivo di 500 euro nella borsa della donna, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, con l’utilizzo di un “distaccatore antitaccheggio”.

I due soggetti, che hanno dovuto poi acquistare la merce che avevano occultato, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e liberati su disposizione del PM di turno presso la Procura di Pordenone. Il “distaccatore antitaccheggio”, invece, è stato sequestrato in quanto strumento utilizzato per commettere il reato.