Doppio furto nella notte a Udine, prese di mira le sedi della Cisl

Doppio furto nelle sedi della Cisl di Udine.

Doppio furto nella notte a Udine dove i ladri hanno preso di mira due sedi della Cisl.

Il primo furto è avvenuto nella sede di via Teobaldo Ciconi dove i ladri si sono introdotti forzando una finestra e riuscendo a rubare la somma di 500 euro in contanti che era custodita in una scrivania. Stesso modus operandi anche per l’altro furto nella sede di via Ippolito Nievo dove sono spariti 700 euro e una carta prepagata del valore di 300 euro. Sui due episodi indagano i carabinieri di Udine.