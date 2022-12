Ghirlande, elefanti, granchi e rane: tutti fatti a mano, in legno, da un artista friulano.

Un artista che ha una storia particolare: lui si chiama Marco Antoniolli, ha 23 anni ed è autistico, e con i suoi lavori racconta il mondo e la sua visione della vita, trasformando il legno in arte con la sua spiccata manualità.

Una passione nata sui banchi delle superiori quando raccoglieva gli scarti che si accumulavano sotto i macchinari usati dagli altri studenti e con quelli componeva le sue prime opere di legno che via via diventavano sempre più incisive e definite, ma anche originali e uniche, frutto della sua personale sensibilità. Con la mostra “Non solo pezzi di legno” ha affascinato tutti grazie agli animali che ha creato, essenziali ed espressivi: ora i suoi pezzi sono molto apprezzati, c’è una pagina facebook sui suoi lavori (I pezzi di legno di Marco) e nella sua casa è stato creato un laboratorio dove realizzare le sue opere, che si possono acquistare anche in kit, per montarle a casa propria.

A raccontare la sua storia, è stato lo stesso governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga: “Una storia bellissima – ha detto -, che ci ricorda quanto sia importante valorizzare le differenze per superare ostacoli che spesso sembrano invisibili, come quelli dello spettro autistico”.