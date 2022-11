Doppio furto a Remanzacco.

Doppio furto a Remanzacco nella notte tra venerdì e sabato. In tutti e due i casi i ladri si sono introdotti nelle abitazioni forzando le finestre.

Da un’abitazione è spartita una borsa con dei documenti, mentre nell’altro caso i ladri sono riusciti a rubare circa 450 euro in contanti, per poi fuggire senza lasciare traccia. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che ora stanno indagando per cercare di individuare i responsabili.