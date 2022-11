Si schianta contro un albero e perde la vita a soli 21 anni: chi è la vittima

Luca Mercanti è morto finendo con l’auto contro un albero.

Era a poche centinaia di metri dalla sua casa di Osoppo Luca Mercanti quando, per cause ancora in via di accertamento, questa mattina poco prima delle 3:30, ha perso il controllo della sua auto, finendo la sua corsa contro ad un albero.

Una comunità, quella di Osoppo, sempre molto raccolta che, anche in questo caso, si stringe al grande dolore della famiglia. “Conosco Luca da tantissimi anni, un ragazzo d’oro dal cuore tenero -racconta Cristina, parrucchiera e amica di famiglia – lo chiamavo Dolce Remi, per il suo sorriso ed i suoi occhi così dolci ed espressivi”.

Un ragazzo creativo, amante della natura, senza grilli per la testa. Amava lo sport, tanto da aver dedicato diversi anni dell’ adolescenza nella squadra di calcio del paese. Amava tanto anche quel lavoro che da poco aveva cambiato, e che lo aveva portato a svolgere la mansione di muratore. Una vita, quella di Luca, che si spezza a soli ventun’anni e che getta nello sconforto non solo la famiglia, ma anche tutte le persone che amavano il giovane ragazzo. Luca lascia la mamma Rossella, educatrice presso la scuola per l’infanzia, il papà ex banchiere da poco in pensione, e la sorella Silvia.