Furto a Lignano, da una prima verifica sembra che la cassaforte sia stata aperta senza essere forzata.

Furto ieri pomeriggio all’Adriatica Aparthotel di Lignano Sabbiadoro dove i ladri sono riusciti a rubare circa 2.500 euro che erano custoditi nella cassaforte. La vittima, un turista 45enne di nazionalità austriaca si trovava nella località balneare in vacanza.

Mentre la vittima si trovava in spiaggia i ladri sono riusciti ad entrare nella sua camera puntando la cassaforte e riuscendo ad aprirla. Il bottino, come detto, è di circa 2.500 euro. Un dettaglio che ha lasciato sorprese le forze dell’ordine, è che la cassaforte è stata ritrovata completamente integra e non manomessa.

Una volta resosi conto del furto, il turista in serata ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che stanno ora svolgendo le indagini per risalire ai responsabili.