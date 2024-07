Da Udine a Pordenone, poi la rissa in piazza: agente rimane ferito

La rissa in piazza risorgimento a Pordenone tra due gruppi di nazionalità pachistana.

Un pomeriggio di tensione e violenza sabato in piazza Risorgimento a Pordenone, quando due gruppi di cittadini di origine pachistana sono venuti alle mani, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. L’alterco, nato da questioni pregresse non ancora del tutto chiarite, ha portato all’intervento di due pattuglie della polizia locale e una della polizia di Stato, e ha visto il ferimento di un agente della polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di pachistani provenienti da Udine si è recato a Pordenone nel primo pomeriggio per incontrarsi in piazza Risorgimento, dove c’era anche un gruppo di connazionali residenti in città Le tensioni preesistenti tra i due gruppi hanno presto preso il sopravvento.

Nel tentativo di riportare l’ordine, gli agenti della polizia locale sono intervenuti cercando di separare i contendenti. Durante l’operazione, uno degli agenti è stato ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale locale. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’arrivo della polizia di Stato ha permesso di placare definitivamente la rissa e di portare undici persone coinvolte negli scontri in questura per l’identificazione e il fotosegnalamento. Tra di loro, tre individui provenienti da Udine sono stati colpiti da un foglio di via, misura che impedisce loro di tornare a Pordenone per un determinato periodo di tempo.