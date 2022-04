Furto al ristorante Biffi di Udine, le telecamere riprendono il responsabile

Il furto al ristorante Biffi di Udine.

Proseguono le indagini dopo il furto di lunedì scorso al ristorante Biffi di Udine. Un aiuto fondamentale per trovare il responsabile potrebbe arrivare dalle telecamere che hanno registrato l’intera scena.

L’impianto di video sorveglianza ha infatti ripreso il momento della forzatura della porta, l’ingresso nel locale da parte dell’uomo. Oltre al furto di prestigiose bottiglie di vino e champagne , sono stati asportati diversi dispositivi elettronici e nascoste in giro per il locale avvolte in tovaglioli porzioni di pesce di vario tipo.

Il volto del ladro è stato ripreso chiaramente dalle telecamere, mentre sono state rinvenute diverse impronte lasciate sulla porta: indizi che potrebbero quindi portare alla sua identificazione. Dei fatti è stata data notizia alla Questura di Udine , che è giunta sul posto per i rilievi.

Per la gestione della situazione il titolare Diego Giordano si è affidato allo Studio Legale Tutino di Udine , che gli fa anche da porta voce : “Purtroppo i momenti che viviamo non sono molto rosei sotto l’aspetto economico, queste situazioni non motivano gli imprenditori che già quotidianamente si trovano davanti a mille difficoltà. Una sola nota positiva , riponiamo grossa fiducia verso le Forze dell’Ordine e la Magistratura, siamo certi che verrà identificato”. Finito l’inventario in settimana sarà presentata formale denuncia alla locale Procura della Repubblica.

