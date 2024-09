Il furto in via Buttrio a Udine.

Aveva parcheggiato l’auto pochi minuti, ma tanto è bastato ai ladri per colpire. Il furto ieri sera in via Buttrio a Udine, dove un edicolante si era fermato per una breve sosta, lasciando nella sua auto parcheggiata un borsello contenente l’incasso della giornata: circa 1.800 euro.

Approfittando della breve assenza del proprietario, i ladri hanno rotto uno dei finestrini dell’auto e sono riusciti a impossessarsi del borsello, fuggendo subito dopo senza lasciare tracce. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini per cercare di risalire ai responsabili.