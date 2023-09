Malore in strada a Trieste per un 70enne.

Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico dopo essere stato colpito da un malore al quale è seguito un infarto. È successo in prossimità di un market tipo brico, lungo la viabilità di Strada della Rosandra, a Trieste.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di un’ambulanza che sono giunti sul posto in tempi molto brevi.

L’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sono stati avviate immediatamente le manovre salvavita. Il suo cuore ha ripreso a battere. Poi la corsa all’ospedale di Cattinara, in codice rosso. Gli infermieri della Sores hanno attivato la procedura Ecmo, per l’ossigenazione degli organi extra corporea.