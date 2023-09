Escursionista colta dal panico in discesa, soccorsa con l’elicottero a Piancavallo

Attacco di panico per una friulana in montagna.

Una donna della bassa friulana del 1996 è stata soccorsa tra le 14.30 e le 15.30 circa dall’elisoccorso regionale per un attacco di panico mentre era in escursione in montagna, lungo il sentiero 918 a Piancavallo.

La Sores ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale dopo la chiamata arrivata al Nue112. La donna era assieme ad un compagno di escursione del pordenonese ed è stata colta dal panico durante la discesa tra Forcella Colombera e Cima Palantina, dove c’è un tratto impegnativo con passaggi esposti.

Sul posto è stato inviato il secondo elicottero che ha caricato a bordo un tecnico della stazione di Pordenone che lavora in Piancavallo che ha individuato i due escursionisti nei pressi della ferrata sopra Forcella Colombera. Dopo un po’ di rassicurazioni per tranquillizzarla – la donna soffriva di vertigini – e un po’ di aiuto nello spostarsi per agevolare il recupero, entrambi sono stati recuperati con il verricello con l’aiuto del tecnico di elisoccorso e condotti su terreno pianeggiante.