Spinta verso l’assicurazione contro eventi atmosferici.

I danni da maltempo hanno richiesto ingenti risorse economiche dalla Regione ed è anche per questo che ora si spinge verso la stipula di un’assicurazione contro gli eventi atmosferici per le case private.

Sarà infatti proposta al Consiglio Regionale, alla prima occasione utile, l’istituzione di una linea

contributiva in abbattimento dei costi per assicurare l’abitazione principale contro i danni da eventi meteorologici estremi.

Ad annunciarlo, è il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, già firmatario di un ordine del giorno sull’iniziativa, che annuncia la proposta di creare una nuova linea di finanziamento, a copertura pro-quota della spesa sostenuta per la sottoscrizione di una polizza assicurativa a sollievo dei danni da calamità naturali.

“Quanto accaduto anche nella nostra regione nel mese di luglio – spiega il consigliere Di Bert – ha prepotentemente portato all’attenzione di tutti la necessità di disporre di precise garanzie, a copertura dei danni subiti come conseguenza di eventi meteo estremi che, purtroppo, dobbiamo cominciare a considerare delle manifestazioni naturali abituali, legate ai cambiamenti climatici in atto”.

“I recenti eventi straordinari e i danni correlati – prosegue il capogruppo di Fp – hanno richiesto alla Regione uno sforzo finanziario notevole, teso ad alleviare gli ingenti danni subiti

dal patrimonio edilizio, in particolare, dalle abitazioni. Volendo guardare al futuro, diventa indispensabile l’istituzione di un finanziamento, da definire in accordo con il mondo assicurativo, per delle polizze standard, agevolando in questo modo il successivo lavoro di verifica da parte degli uffici, a sollievo dei danni da calamità naturali sulle abitazioni principali del nucleo familiare e sottoscritte dal proprietario o comproprietario, usufruttuario o detentore del diritto di

abitazione”.