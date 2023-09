Gambero Rosso premia le pizzerie del Friuli, ecco dove si mangia la pizza più buona

Le pizzerie in Friuli nella Guida del Gambero Rosso 2024.

Voglia di pizza? Bene, perché Gambero Rosso ha appena pubblicato la sua guida alle Pizzerie d’Italia 2024 e, tra i locali migliori, ce ne sono diversi in Friuli.

La selezione comprende 735 pizzerie in Italia prese in esame secondo alcuni criteri, a partire dal lavoro e dalla ricerca delle materie prime per l’impasto e la lievitazione, dove ad essere premiate sono state le insegne capaci di mantenere un legame col territorio, il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti.

Importante anche la cottura: sia nel forno a legna che nel forno elettrico; profumo, leggerezza e consistenza, gli elementi esaminati all’assaggio secondo le caratteristiche dei singoli stili di pizza; e infine il servizio.

Nella nostra regione, quest’anno nessuna si è guadagnata i Tre Spicchi, simbolo del top dell’eccellenza: delle 14 insegne selezionate in tutto il Fvg, quasi tutte si sono fermate a Due Spicchi. Ecco l’elenco delle pizzerie del Friuli premiate da Gambero Rosso per la loro qualità.

In provincia di Udine.

Sono solo due le pizzerie in provincia di Udine segnalate nella Guida, entrambe con Due Spicchi: si tratta di Tajo, che si trova proprio nel capoluogo friulano, in via Savorgnana, con 83 punti (69 pizza, 7 servizio, 7 ambiente). L’altro indirizzo, è quello di Gabin Gusto Esclamativo, a Reana del Rojale, che di punti ne ha 86 (71 pizza, 7 servizio, 8 ambiente).

In provincia di Pordenone.

Quattro le segnalazioni per il Friuli Occidentale: a Cordenons, Gambero Rosso suggerisce La Spianata da Niko, con 80 punti (67 pizza, 7 servizio, 6 ambiente); a Pasiano di Pordenone spicca CipCiop con 81 punto (67 pizza, 7 servizio, 7 ambiente); c’è poi Antico Grano a San Vito al Tagliamento, che totalizza 83 punti (69 pizza, 7 servizio, 7 ambiente). Tutte e tre hanno guadagnato Due Spicchi. Il quarto indirizzo è Dodo, nel capoluogo, con 79 punti (65 pizza, 7 servizio, 7 ambiente) e Uno Spicchio.

In provincia di Gorizia.

Tre le pizzerie nella Guida dislocate nel territorio isontino, tutte a Gorizia e tutte con Due Spicchi: Antonio Ferraro Laboratorio Pizza che ha preso 81 punti (69 pizza, 6 servizio, 6 ambiente); Al Lampione, sempre 81 punti (66 pizza, 8 servizio, 7 ambiente) e infine La Tarantella, ancora 81 punti (67 pizza, 7 servizio, 7 ambiente).

Le altre insegne sono invece a Trieste: si tratta di Bianco Pizzeria e Cucina, Al Civicosei e Di Napoli, ma la guida aggiunge anche altri due buoni indirizzi ossia Assaje e Eataly.