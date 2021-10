La decisione del tribunale di Gorizia.

Accolta la richiesta di patteggiamento di Paolo Sabatini, 55 anni di San Floriano, e Luigi Brocca, 66 anni della provincia di Cremona. I due hanno concordato con il giudice del Tribunale di Gorizia Carlo Isidoro Colombo rispettivamente una pena di un anno e nove mesi per Sabatini e un anno e sei mesi per Brocca, entrambi con la condizionale. Sotto inchiesta sono finiti i fallimenti delle loro quattro società con un passivo di circa 20 milioni di euro, la Devo srl, l’Arcola Sviluppo immobiliare srl e Greenest srl, con sede a Monfalcone, e la Tersa srl di Gorizia. Sabatini e Brocca erano infatti accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e anche false comunicazioni sociali.

L’inchiesta.

Secondo quanto le indagini preliminari, i due immobiliaristi spostavano da decine di migliaia di euro a centinaia di migliaia di euro tra le quattro società. In questo modo occultavano il denaro o coprivano le perdite delle singole aziende. Ad oggi Devo srl è fallita nel 2019, Tersa srl nel 2018, mentre sono ancora in corso le procedure per chiudere Arcola Sviluppo immobiliare srl e Greenest srl.

