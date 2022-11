A San Giorgio di Nogaro fatte brillare 6 granate della Prima Guerra Mondiale

Le operazioni di brillamento delle granate.

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri l’attività di supporto prestata dai volontari della squadra comunale di Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro in seno alle operazioni per il brillamento di 6 granate di artiglieria calibro 155 mm italiane, dalla Prima Guerra Mondiale, attività che si è svolta in zona Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro in due giornate.

I volontari si sono occupati di sorvegliare il perimetro dell’area che è stata interdetta in modo tale da evitare che le persone non addette alle attività potessero entrare nella zona interdetta, esponendosi a rischio.

I volontari hanno partecipato inizialmente a un briefing che si è tenuto nella caserma dei Carabinieri di San Giorgio di Nogaro insieme anche all’equipaggio di un’ambulanza, tutto sotto la direzione del Terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine, incaricato a sua volta dalla Prefettura del capoluogo friulano dell’attività di distruzione delle granate. L’attività si è svolta in piena sinergia tra tutte le forze in campo, in piena sicurezza.