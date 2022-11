L’incidente a Trieste.

E’ di nove feriti il bilancio dell’incidente stradale accaduto a Trieste in Passeggio Sant’Andrea. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e due veicoli delle forze dell’ordine.

Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto 3 ambulanze e una automedica. Nessuno dei 9 feriti è grave: sette sono stati portati all’ospedale in codice verde mentre 2 hanno rifiutato il trasporto.