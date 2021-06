Il guasto nella Casa di riposo di Tarcento.

Non ci voleva, ma purtroppo capita anche questo. Mentre la colonnina di mercurio si appresta a segnare un nuovo record nel primo weekend dell’estate, l’impianto dell’aria condizionata della Casa di riposo Zaffiro di Tarcento ha smesso improvvisamente di funzionare, lasciando al caldo i suoi anziani ospiti.

Dalle bocchette non è più uscita aria refrigerata e agli operatori non è rimasto altro che fare alla vecchia maniera: aprire tutte le finestre, cercando di fare un po’ di corrente. Un tentativo estremo di contrastare la bolla di caldo, che i meteorologi hanno previsto sul Friuli per questi giorni, in attesa dell’arrivo del tecnico, che possa risolvere il guasto.

Qualche anziano ha iniziato a sentire più di altri lo sbalzo termico e gli operatori hanno corso per tutto il giorno per cercare di ridurre i disagi. “La situazione è sotto controllo”, assicurano dalla struttura della Zaffiro. Ma certamente tutti sarebbero stati meglio con l’aria condizionata in funzione, in questo torrido fine settimana.

