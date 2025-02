Trovati quasi 2 etti di droga: 7 le persone denunciate.

Nella giornata del 12 febbraio, la Polizia di Stato di Udine ha condotto un’operazione di controllo straordinario nelle aree ferroviarie dismesse adiacenti alla stazione cittadina. L’intervento, deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito delle ripetute segnalazioni dei residenti, ha portato all’identificazione e alla denuncia di sette persone per il reato di invasione di terreni ed edifici.

L’operazione, condotta dal personale della Polizia ferroviaria in collaborazione con la Squadra Mobile e l’unità cinofila della Polizia Locale di Udine, ha permesso di individuare e allontanare dal territorio comunale un cittadino italiano, nei cui confronti è stato emesso un divieto di ritorno per tre anni. Altri sei cittadini stranieri, invece, hanno ricevuto l’ordine di allontanamento dalla cosiddetta “zona rossa“, in ottemperanza alla recente ordinanza prefettizia.

Durante i controlli, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 160 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, occultati all’interno di uno degli edifici abbandonati. Il ritrovamento conferma le preoccupazioni della cittadinanza riguardo alla presenza di attività illecite nell’area.