Imbrattata la statua di Carlo Sgorlon: era stata appena inaugurata

La statua di Carlo Sgorlon presa di mira dai vandali.

Dopo poche ore dall’inaugurazione la statua di Udine dedicata a Carlo Sgorlon è stata presa di mira dai vandali. Ignoti, con tutta probabilità nella notte, hanno imbrattato la schiena della statua con della vernice spray viola.

La statua è stata fortemente voluta dal Comune di Udine per omaggiare il grande scrittore friulano, ed è posizionata davanti alla Biblioteca Civica Joppi “per ricordare il suo ingresso – ha spiegato il primo cittadino Pietro Fontanini, che fu tra l’altro suo studente -, in un luogo che ha frequentato a lungo per i suoi studi”.

Al momento non si ha ancora nessuna informazione sull’autore dell’episodio vandalico, ma con tutta probabilità qualche aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona.