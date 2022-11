Dopo Quattro Ristoranti in Friuli arriva anche lo spettacolare Cake star

Cake Star arriva in Friuli.

La cucina de Friuli ancora protagonista, stavolta con Cake Star. Dopo Quattro Ristoranti la sfida si sposta sui dolci nella zona di Pordenone.

E’ qui infatti che sono stati avvistati Damiano Carrara e Tommaso Foglia, i due famosi pasticcieri e giudici della trasmissione televisiva “Cake Star”, che vede sfidarsi le migliori pasticcerie d’Italia. Sembra proprio infatti che il fortunato programma di Real Time sia approdato in questi giorni nella nostra regione in vista della registrazione di una nuova e avvincente gara. Secondo le indiscrezioni le pasticcerie in gara sono la “Delizia” di Porcia ed un altro locale nei pressi di Roveredo.