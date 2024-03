Importava droga dalla Colombia, arrestato 75enne in Friuli

Arrestato per droga un 75enne residente nella pedemontana in Friuli.

Un 75enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Udine per droga. L’uomo, che è residente in un Comune della Pedemontana udinese, è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di 17 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata all’importazione in Italia di sostanze stupefacenti dalla Colombia, fatti avvenuti alla metà degli anni 2000. L’interessato, che in passato ha già sostenuto lunghi periodi di carcerazione per reati della stessa natura, è stato rintracciato presso la sua dimora.