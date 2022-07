Incendi sul Carso, preoccupa la situazione vicino al confine: evacuati Gabria e San Michele

L’aggiornamento sulla situazione incendi.

Resta sempre massima l’allerta in Friuli Venezia Giulia sul fronte incendi. Ora a preoccupare è la la situazione sul carso sloveno, dove permangono ancora focolai attivi in località Kostanjevica na Krasu aggrediti ancora via terra e aerea nel tentativo di circoscriverli.

Ieri sera, proprio a causa delle criticità vicino al confine e delle previsioni che indicavano bora verso l’Italia si è deciso per l’evacuazione preventiva su indicazione dei Vigili del fuoco dei paesi di Gabria e San Michele. Nella palestra comunale di Savogna d’Isonzo sono state allestite 150 brande e posti letto per la popolazione.

Sotto controllo invece la situazione in località Jamiano dove ieri i quasi 300 sfollati sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. I focolai residui vengono immediatamente aggrediti e circoscritti e sono iniziate massicciamente le operazioni di bonifica.