L’incendio questa mattina a Cormons.

Alle ore 9.10 circa, una squadra della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Gorizia, supportata dall’autobotte, è intervenuta in via Armistizio a Cormons per l’incendio di un’auto. Mentre una signora portava a scuola la figlia ha visto del fumo uscire dal cruscotto dell’autovettura, ha immediatamente arrestato il mezzo e assieme alla bambina è scesa dal mezzo portandosi in zona sicura e allertando i soccorsi.



I vigili del fuoco giunti sul posto, utilizzando anche la schiuma antincendio, ha provveduto ad estinguere le fiamme evitando la loro propagazione ad un albero sotto al quale si trovava la vettura incendiata.

Illese la signora e la bambina.